YKS, KPSS, ALES gibi milyonlarca kişinin ter döktüğü sınavlarda adayların en büyük korkusu haline gelen 15 dakika kuralı, zaman zaman sistemin esnetilmesi talepleriyle konuşuluyor. Sınav saatinden çeyrek saat önce binaların kapılarını kapatan ve saniyelerle geç kalanları bile içeri almayan bu katı kuralın akıbeti, sınava girecek herkesin radarında. Kuralların değişip değişmediğini araştıran adaylar, gözlerini ÖSYM'den gelecek resmi açıklamalara ve güncel sınav kılavuzlarına çevirdi.

ÖSYM 15 DAKİKA KURALINI KALDIRDI MI?

Adayların en çok merak ettiği sorunun yanıtı maalesef bekledikleri yönde değil. Güncel uygulamalara bakıldığında ÖSYM'nin 15 dakika kuralını kaldırdığına dair herhangi bir resmi karar veya değişiklik bulunmuyor. Mevcut sistem eski katılığında işlemeye devam ediyor. Sınav güvenliği ve organizasyonun kusursuz işlemesi adına, sınav başlama saatinden tam 15 dakika önce bina kapıları yine sıkı sıkıya kapanıyor.

ÖSYM 15 DAKİKA KURALI NEDEN VAR?

ÖSYM, adayları saniyeler yüzünden kapıda bırakan bu uygulamanın keyfi bair karar olmadığını, tamamen sınav güvenliği ve adalet üzerine kurulduğunu vurguluyor. Kurumun bu kuraldan kesinlikle taviz vermemesinin altında yatan nedenler ise şöyle:

Her adayın sırasına, üzerinde fotoğrafı ve kimlik bilgileri bulunan özel cevap kağıtları bırakılıyor. Geç kalan birinin alelacele başka bir salona alınması, bu teknik eşleşmeyi tamamen bozuyor.

Geç kalanları hızla içeri almak için güvenlik kontrollerinin esnetilmesi, "joker aday" olarak bilinen, başkasının yerine sınava girme sahtekarlığına büyük bir açık yaratıyor.

Geç kalan adayları tek bir salonda toplamak gibi alternatifler, kötü niyetli grupların bilerek geç kalıp aynı odada organize kopya çekmesine zemin hazırlama riski taşıyor.

Kapıda kalanlara daha sonra telafi sınavı yapılması ihtimali, soruların zorluk derecelerinin birebir aynı olamayacağı gerçeği yüzünden, milyonların yarıştığı sınavlarda sıralama adaletini yerle bir ediyor.

Kurallara harfiyen uyarak saatler öncesinden salonu dolduran adaylar varken, geç kalanlara ayrıcalık tanınması sınavın genel güvenilirliğine ve adil yapısına gölge düşürüyor.

ÖSYM bu durumu adaylar için bir "ceza" olarak görmüyor, adayın kendi bireysel ihmali olarak değerlendiriyor. Milyonların katıldığı dev organizasyonlarda ufak bir kural esnetmesinin bile tüm sistemi aksatabileceği savunuluyor.

15 DAKİKA KURALI NEDİR, NASIL UYGULANIYOR?

Kamuoyunda "15 dakika kuralı" olarak hafızalara kazınan bu sistem, sınavın başlama saatinden tam 15 dakika önce binalara girişlerin tamamen durdurulmasını kapsıyor. Saatler bu dilimi gösterdiği an bina kapıları kilitleniyor ve adayın mazereti ne olursa olsun içeri girmesine izin verilmiyor. Sınavın Türkiye genelinde aynı anda, güvenli ve hiçbir şaibeye yer bırakmayacak şekilde başlayabilmesi için bu prosedür yıllardır uygulanıyor.