Okul zilleri çalması ile birlikte öğrenci-veli-öğretmen üçgeninin iletişimi de sıklaştı. Velilerin her saat öğrencisi hakkında bilgi alabilmek amacıyla öğretmenlere yazıp arama durumu da birtakım sorunlara yol açmaya başlamıştı. MEB tam da bu noktada yeni bir uygulamayı devreye soktu.

'Okul Randevu Sistemi'nin amacı nedir?

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada 'Okul Randevu Sistemi'nin amacı velilerin, öğrencilerinin eğitim ve gelişim durumları hakkında bilgi alabilmeleri, okul yönetimi ve eğitimcilerle daha etkin iletişim kurabilmeleri olarak açıkladı.

Tüm ülkede aynı sistem olacak

Bu kapsamda veli görüşmeleri tüm ülke genelinde sadece 'Okul Randevu Sistemi' üzerinden planlanarak yürütülecek. Bu şekilde öğretmenle görüşmek isteyen velilerin randevusu kontrol edilecek. Ayrıca öğrencinin velisi veya vasisi olmayan kişilerin okula girişine izin verilmiyor.

Randevu nereden alınacak?

Bütün taşların oturacağı 'Okul Randevu Sistemi'ne MEBİM de dahil edildi. Bu kapsamda MEBİM'in 444 0 632 hattı üzerinden 7 gün 24 saat hizmet alınabilecek. Ayırca okulrandevu.meb'in internet adresinden de randevu alınabilecek.

Oluşturulan randevu iptal edilebilir mi?

Öğretmenler ile görüşmek isteyen veliler bu sistem üzerinden randevu alabiliyor. Peki gidemeyecek olan veliler ne yapacak sorusuna cevapta yine sisteme dönülecek. Randevu alınan telefon numarasından iptaller de sağlanabilecek.

Bilgilendirme nasıl olacak?

Randevuyla ilgili değerlendirme sonucu hakkında veliye SMS veya e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacak.