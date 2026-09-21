Son Mühür- Yaklaşık 500 bin insanı mağdur eden fon krizi sonrası ekonomi yönetiminin tasfiyelerle ilgili ''için "Varlık ve Likidite Havuzu" kurması için düğmeye basılacağı konuşuluyor.

Ziraat Bankası veya Takasbank yönetiminde olması beklenen havuzun tasfiye edilecek 131 fonun varlıklarından oluşması gündemde.

BIST 100 endeksini aşağı doğru çekmeyue devam eden fon kriziyle ilgili tartışmalara katılan isimler arasına Ağrı Belediye eski başkanı Savcı Sayan da eklendi.

Asıl hedef cumhurbaşkanımız...



''Hedef sayın cumhurbaşkanımız!

Tuzak çok büyük! Acıma sayın cumhurbaşkanım, vur neşteri!

80’lerde bankerler, 2000’lerde bankalar, bugün fonlar!

Siyasi ayak çok önemli'' vurgusunda bulunan Sayan, Türk ekonomi tarihine damga vuran banker ve banka krizlerine dikkat çekti.

''Türkiye bu filmi daha önce iki kez gördü.

1980’lerde banker furyası yaşandı. Yüksek kazanç vaatleriyle vatandaşın parası toplandı,ardından büyük banker iflasları geldi.

Kastelli,Bako ve Yalçın gibi bankerler bunlardan bazıları.

Sonra 2000-2001 bankacılık krizini yaşadık. Bankalar sorunlu hâle geldi, çok sayıda banka TMSF sürecine girdi.

TMSF’nin kendi kayıtlarına göre 1994-2003 döneminde 25 banka çözümleme kapsamına alındı.

Merkez Bankası da 2001 krizinde bankaların yükümlülüklerini yerine getirememesi nedeniyle finansal sistemin ağır biçimde sarsıldığını belirtti'' hatırlatmasında bulunan Sayan,

''Şimdi ise karşımızda fonlar üzerinden ortaya çıkan büyük mağduriyetler var.

Yöntemler ve isimler değişiyor ama milletin sorması gereken soru değişmiyor:

Bu kadar para toplanırken kim denetledi? Kim göz yumdu? Kim kapıları açtı? Varsa kim korudu, kim kolladı?'' sorularını gündeme taşıdı.

Hem bürokrasi hem siyasi ayağı...



''Geçmiş bize şunu öğretti: Mesele yalnızca parayı toplayan birkaç kişinin üzerine bırakılırsa işin tamamı ortaya çıkmaz'' vurgusunda bulunan Savcı Sayan,

''Bu nedenle çağrım çok nettir:

Sadece fon yöneticilerine bakmayın, varsa bürokratik ve siyasi bağlantılarını da sonuna kadar araştırın.

FETÖ konusunda yıllarca “Siyasi ayağı nerede?” tartışması yaptık. Yarın aynı soruyu bu fonlar için sormayalım.

80'lerde bankerleri, 2000'lerde batan bankaları yaşadık.

Bugün aynı hataların başka isimler altında tekrarlanmasına izin vermeyelim.

Kime dokunursa dokunsun, bu fonların siyasi ayağına dokunun.

Kim olursa oldun, hamgi makamda olursa olsun ortaya çıkarın.

Milletimn parasının arkasında kim varsa, hesabını versin'' çağrısında bulundu.

