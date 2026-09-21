İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen dört farklı soruşturma kapsamında; MİT ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri İsrail vatandaşı şüphelilerce yönetilen uluslararası bir forex dolandırıcılığı şebekesini tespit etti. MASAK ve mali analiz raporlarının ardından 18 Eylül Cuma günü İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 29 şirkete ait 44 çağrı merkezi ile 286 ikamete yapılan baskınlarda 191 şüpheli gözaltına alınırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıkları ile banka, kripto para ve ödeme kuruluşu hesaplarına el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlandı

Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleri altında Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen 191 şüphelinin, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolü sırasında gazeteciye müdahale

Şüphelilerin hastanedeki sağlık kontrolü sürecini takip eden ve görüntü alan basın mensupları ise çirkin bir engellemeyle karşılaştı. Şüphelilerden birinin yakını, görevini yapan gazetecinin kamerasına müdahale etti.