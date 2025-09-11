Veliaht dizisinde Reyhan karakterini, genç oyuncu ve şarkıcı Serra Arıtürk canlandırıyor. İstanbul’da doğan ve müzik ile oyunculuk alanında kendini kanıtlayan Arıtürk, 22 Haziran 1998 doğumlu. Reyhan, Veliaht hikâyesinde Karslı ailesinin gelini olarak, karmaşık aile ilişkileri ve güç savaşlarının merkezinde yer alıyor; Zafer Karslı’nın eşi olarak büyük sırları ve stratejik hamleleriyle senaryoda ön plana çıkıyor.

Reyhan Kimdir? (Dizideki Rolü)

Reyhan, Karslı ailesinde Zafer’in eşi olarak yer alıyor ve dizinin ana karakterlerinden biri. Hikâyede, geçmişte sırlarla dolu bir ailenin parçası olurken, geçmişle yüzleşmek, aşk ve aile sadakati arasında dengede kalmaya çalışıyor. Reyhan’ın hayatı, Timur’un aileye gelişiyle tamamen değişiyor ve dizinin mekaniğinde hem strateji hem duygusal gerilim açısından kilit bir noktada duruyor.

Reyhan’ın Gerçek Adı ve Oyunculuk Kariyeri

Reyhan karakterinin gerçek adı Serra Arıtürk. Arıtürk, Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi’nde lisans eğitimini tamamladı. Müzik kariyerinde “Kendimi Bilmeden”, “Kimse Yok” ve “Olmazdım” gibi parçalarla dikkat çekti. Oyunculukta ise Aşkın Tarifi (Naz Soyluer rolü), Kulüp, Taş Kağıt Makas ve Kaosun Anatomisi gibi projelerde yer aldı.

Serra Arıtürk’ün Dizideki Özellikleri ve Önemi

Veliaht dizisinde pastacılık ve mutfak eğitimleri alarak karakterini hazırlayan Serra Arıtürk, Reyhan’ın duygusal derinliği, zekâsı ve aile içindeki dengeleriyle hikâyenin güçlü kadın figürlerinden birini başarıyla yansıtıyor. Reyhan; sevgi, sadakat, mücadele ve aile için verilen zorlu kararlarla izleyiciyi ekrana kilitleyen ana karakterlerden biri haline geliyor. Serra Arıtürk hem yetenekli bir müzisyen hem de oyunculukta gelecek vadeden genç isimler arasında yer alıyor