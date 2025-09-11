Tolunay Ören, 12 Haziran 1997’de İstanbul’da doğan ve YouTube, TikTok, Twitch gibi dijital platformlarda 1 milyonu aşkın takipçiye ulaşan popüler sosyal medya içerik üreticisi ve yayıncı. Medipol Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunu olan Ören, kariyerinde özellikle oyun yayınları, günlük vloglar ve eğlenceli sosyal medya içerikleriyle genç kitlenin ilgisini çekti. CS:GO, FIFA, GTA gibi oyunlarla yayıncılığa adım atan fenomen, samimi tarzı ve kitlesiyle bilinir. Tolunay Ören, evli olup Özden Günay Ören ile birlikte birçok sosyal medya içeriğinde yer aldı.

Tolunay Ören Neden Gözaltına Alındı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü “KeyDrop Operasyonu” kapsamında Siber Suçlarla Mücadele ekiplerince gözaltına alındı. Tolunay Ören’in, “KeyDrop” isimli sanal kasa açma sitesi üzerinden yasa dışı şans oyunu reklamı yaptığı ve genç takipçilerini bu oyunlara teşvik ettiği iddia edildi. Soruşturmada, izleyicileri yönlendirmek ve bu yolla haksız kazanç sağlamak suçlamaları yer aldı. Dijital platformlarda bu tür reklam içeriklerinin paylaşılmış olması, Türk Ceza Kanunu'na göre kumar suçu teşkil ettiği gerekçesiyle işlem yapılmasına neden oldu.

Gözaltı Süreci ve Hukuki Durum

Sanal kasa açtırma ve yasa dışı bahis siteleriyle ilgili reklamları nedeniyle Tolunay Ören, 12 Haziran 2025’te evinde gözaltına alındı, dijital materyallere el konuldu ve ifadesi alınmaya başlandı. Hakkında ‘yetkisiz olarak karşılığı nakit olan şans oyunlarını reklam ve teşvik etmek’ suçundan 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Şu anda tutuklanması talep edilmedi; soruşturma kapsamında adli kontrol kararı ve incelemeler devam ediyor.

Tolunay Ören, dijital dünyadaki etkili konumu ve yüksek takipçi kitlesiyle gençler arasında ilgi gören bir fenomen olarak bilinirken, hakkındaki iddialar ve gözaltı süreci sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Dijital içerik üreticilerinin yasa dışı reklam faaliyetleriyle ilgili adli süreçler titizlikle yürütülmeye devam ediyor