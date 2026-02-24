Akın Akınözü ve Serra Arıtürk'ün başrolünde yer aldığı Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen sürükleyici hikayesiyle sezonun en iddialı projelerinden biri olarak öne çıkmıştı. Ancak son haftalarda yaşanan reyting kayıpları, yapımın geleceğine dair soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki Veliaht final mi yapıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı...

Veliaht dizisi bitiyor mu, devam edecek mi?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre Veliaht dizisi için şu an itibarıyla kesinleşmiş bir final kararı yok. Bununla birlikte son bölümde elde edilen reyting performansı, dizinin kaderinin önümüzdeki haftalarda belli olacağına işaret ediyor. ABC1 kategorisinde 3,28, AB grubunda 2,93 ve toplam izlenme oranında 2,78 gibi rakamlar alan yapım için kanal yönetimi ve Faro Yapım ekibi süreci yakından izliyor.

Hikaye gereği bir süredir Kars'ta devam eden çekimler, 26. bölümle birlikte yeniden İstanbul'a taşınacak. Şu anda gün değişikliği de planlanmıyor. Yeni bölümlerin izlenme oranları, dizinin sezon finali mi yoksa erken final mi yapacağını belirleyecek en kritik etken olacak.

Veliaht dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Faro Yapım ve Gold Film ortaklığıyla ekrana gelen Veliaht, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün üstlendiği bir aksiyon-dram yapımı. Dizi, Esenler Otogarı'nın güçlü ismi Zülfikar Karslı'nın sağlık sorunları nedeniyle tahtını devredecek bir halef arayışına girmesiyle başlayan olayları konu alıyor. Babasından kalan borçlarla mücadele eden seyyar tamirci Timur'un bu güçlü aileyle yolunun kesişmesi, tüm dengeleri alt üst ediyor.

11 Eylül 2025'te yayın hayatına başlayan dizinin geniş kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş ve Nursel Köse gibi deneyimli isimler yer alıyor. Aile bağları, iktidar hırsı, intikam ve aşk temalarını bir arada işleyen yapım, perşembe akşamları saat 20.00'de ekrana geliyor.