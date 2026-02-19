Son Mühür- Sri Lanka Parlamentosu, ülkenin yaşadığı ağır ekonomik krizin etkilerini hafifletmeye yönelik dikkat çekici bir düzenlemeye imza attı. Milletvekillerine sağlanan emekli maaşlarının kaldırılmasını öngören yasa tasarısı, mecliste geniş destekle kabul edildi.

Parlamentoda geniş destek

Ekonomik tedbirler kapsamında hazırlanan düzenleme, 225 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada 154 milletvekilinin “evet” oyuyla yasalaştı. Oylamada yalnızca iki milletvekili karşı oy kullanırken, diğer üyeler oylamaya katılmadı.

Yeni düzenleme ile milletvekillerine yönelik emekli maaşı uygulaması tamamen sona erdirildi. Yasa, sadece gelecekteki hakları değil, halihazırda bu ödenekten yararlanan veya yararlanma hakkı bulunan kişilere yapılacak ödemelerin de durdurulmasını içeriyor.

Seçim vaadi hayata geçirildi

Cumhurbaşkanı Anura Kumara Dissanayake, 2024 seçim kampanyası sürecinde milletvekili emeklilik maaşlarının kaldırılacağını vaat etmişti. Düzenleme, hükümetin kamu harcamalarını azaltmaya yönelik reform adımları kapsamında değerlendiriliyor.

Adalet Bakanı Harshana Nanayakkara ise yasa tasarısının parlamentoya sunumu sırasında yaptığı açıklamada, ekonomik zorlukların sürdüğü bir dönemde milletvekillerinin emekli maaşı almalarının “ahlaki açıdan doğru olmadığını” ifade etti.

Ekonomik krizin ardından gelen reform

Sri Lanka, 2022 yılında 83 milyar doları aşan dış borç yükü nedeniyle temerrüde düşmüş; ülkede gıda, yakıt ve ilaç temininde ciddi sıkıntılar yaşanmıştı. Ekonomik daralma, halk arasında siyasi ayrıcalıklara yönelik eleştirilerin artmasına yol açmıştı.

Krizin ardından ülke, Uluslararası Para Fonu (IMF) ile 2,9 milyar dolarlık kurtarma paketi üzerinde anlaşarak kapsamlı bir ekonomik reform sürecine girmişti.

Siyasi ayrıcalıkların sınırlandırılması hedefi

Milletvekili emekli maaşlarının kaldırılması kararı, kamu harcamalarının kontrol altına alınması ve siyasi ayrıcalıkların azaltılması yönünde sembolik bir adım olarak değerlendiriliyor. Düzenleme, ekonomik yükün toplum genelinde daha dengeli paylaşılması amacıyla yürütülen reform politikalarının bir parçası olarak öne çıkıyor