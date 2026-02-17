Son Mühür- ABD Adalet Bakanlığı'nın açıkladığı 3 milyondan fazla belgeyle dünyanın en nefret edilen kişisi haline gelen Epstein'in karanlık geçmişini aydınlatabilecek bir hamle de New Mexico eyaletinden geldi.

New Mexico eyalet milletvekilleri, ABD'li cinsel suçlu Jeffrey Epstein'ın kız ve kadınları kaçırmak ve cinsel istismarda bulunmakla suçlandığı Zorro Çiftliği'nde yaşananlara ilişkin ilk kapsamlı soruşturmayı başlatacak yasayı kabul etti.

2019'da sırlarıyla öldü...



Epstein, 2019'da New York'taki bir hapishanede, cinsel istismar ve insan ticareti suçlamalarıyla karşı karşıyayken intihar ettiği açıklanan bir olayda hayatını kaybetti.



Dört milletvekilin yer alacağı komisyon eyalet başkenti Santa Fe'nin 30 mil güneyinde bulunan 7 bin 600 dönümlük çiftlikte neler yaşandığını mercek altına alacak.

Komite Salı günü çalışmalarına başlayacak ve Temmuz ayında ara bulgularını, yıl sonuna kadar da nihai raporunu sunacak.

Epstein'ı Zorro Çiftliği'nde kız çocuklarına cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan çeşitli hukuk davaları açılmış ancak iddia edilen suçlardan dolayı hiçbir zaman yargılanmamıştı.