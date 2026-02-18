Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışların birçok bölgede yağmur ve sağanak şeklinde görüleceğini, Trakya ile yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar beklendiğini açıkladı. Edirne’de gece saatlerinde etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. AKOM da İstanbul’da rüzgârın karayele dönmesiyle birlikte sıcaklıkların 3°C seviyelerine kadar düşebileceğini ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişleri yaşanabileceğini duyurdu. Yapılan uyarıların ardından kentte ilk kar geçişleri görüldü.

İstanbul'da kar yağışı

Hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İstanbul’un bazı bölgelerinde sulu kar etkisini göstermeye başladı. Büyükçekmece ve Hadımköy’de vatandaşlar güne sulu kar yağışıyla başlarken, Hadımköy yolunda yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı görüldü. Beylikdüzü, Sultangazi ve Bağcılar’da da yer yer kar geçişleri yaşanıyor.

Bazı seferler iptal edildi

Şehir Hatları İşletmesi, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini açıkladı: Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı

Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı

Büyükada-Sedef Adası Hattı

Adalar-Beşiktaş Hattı

Üsküdar-Haliç Hattı

Kadıköy-Haliç Hattı

Beşiktaş-Haliç Hattı Edirne'de dün akşam başladı Edirne’de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, sabah saatlerinde hava sıcaklığının eksi 1 dereceye kadar düşmesiyle birlikte kara dönüştü. Gece boyunca etkili olan yağışın, kent genelinde öğle saatlerine kadar aralıklarla sürmesinin beklendiği bildirildi. MGM VE AKOM'dan açıklamalar Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) değerlendirmelerine göre yağışların büyük bölümünün yağmur ve sağanak, güney ile batı kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde görülmesi bekleniyor. Açıklamada ayrıca Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda; ilerleyen saatlerde Trakya, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Toroslar çevresinde karla karışık yağmur, yüksek bölgelerde ise kar yağışının etkili olacağı ifade edildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu. AKOM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İlerleyen saatlerde rüzgarın kuzeyli yönlerden (Karayel) kuvvetlenmesi ile birlikte sıcaklıkların hızla azalarak il genelinde 3°C'ler civarına ve yer yer altına gerileyeceği beraberinde aralıklarla yağmur ve yüksek bölgelerde karla karışık yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor."