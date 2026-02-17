ABD'de gerçekleştirilen tarihi bir müzayede, koleksiyon dünyasında taşları yerinden oynatan devasa bir rekora sahne oldu. Dünyaca ünlü Pokemon serisine ait nadir bir koleksiyon kartı, tam 16,5 milyon dolarlık rekor bir bedelle el değiştirerek "açık artırma yoluyla satılan en pahalı koleksiyon kartı" unvanıyla Guinness Dünya Rekoru’nu kırmayı başardı. Milyonlarca doların havada uçuştuğu bu satış, dijital ve fiziksel varlıkların koleksiyon değerinin ulaştığı astronomik boyutları bir kez daha kanıtladı.

Logan Paul’un elindeki nadir parça rekora koştu

Söz konusu rekorun temelinde, ABD’li ünlü içerik üreticisi ve profesyonel güreşçi Logan Paul’un sahip olduğu efsanevi bir parça bulunuyor. Paul, 2021 yılında 5,2 milyon dolar ödeyerek "özel bir satışta alınan en pahalı Pokemon kartı" rekoruyla kendi koleksiyonuna dahil ettiği kartı, bu kez halka açık bir müzayedede görücüye çıkardı. Koleksiyon dünyasının yakından takip ettiği bu süreç, satışa sunulduğu andan itibaren büyük bir heyecan dalgası yarattı. 41 gün süren çekişmeli teklif verme sürecinin ardından kart, nihai değerine ulaşarak yeni sahibini buldu.

Yeni sahibi tanıdık bir isim: A.J. Scaramucci

Koleksiyon dünyasında şok etkisi yaratan bu 16,5 milyon dolarlık satın almanın arkasındaki isim de oldukça dikkat çekici. Tarihi kartı satın alan kişi, ABD Başkanı Donald Trump’ın önceki görev döneminde bir süre Beyaz Saray İletişim Direktörlüğü görevini yürüten Anthony Scaramucci’nin oğlu A.J. Scaramucci oldu. Genç Scaramucci'nin bu hamlesi, nadir varlıklara yapılan yatırımların sadece bir hobi değil, aynı zamanda ciddi bir sermaye aktarımı olduğunu bir kez daha gösterdi. Satışın tamamlanmasıyla birlikte kart, eski rekorları geride bırakarak dünya tarihindeki en değerli müzayede objelerinden biri haline geldi.

Atsuko Nishida imzalı Pikachu tasarımı

Rekor kıran kartın bu denli değerli olmasının ardında, Pokemon evreninin en ikonik karakteri olan Pikachu’nun nadir bir tasviri yatıyor. Karakterin orijinal yaratıcısı ve tasarımcısı Atsuko Nishida tarafından bizzat dizayn edilen bu özel kart, hem sanatsal değeri hem de piyasadaki azlığı nedeniyle koleksiyoncular için "kutsal kase" olarak nitelendiriliyor. Guinness Dünya Rekorları tesciliyle resmileşen bu 16,5 milyon dolarlık bedel, Pokemon markasının küresel popülaritesinin ve nostaljik varlıkların piyasa gücünün en somut göstergesi olarak tarihe geçti.

