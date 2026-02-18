Son Mühür- Hindistan medyası bir Hint üniversitesinden, ülkenin en önemli yapay zeka zirvesindeki standını boşaltması istendiğini duyurdu.

Karara gerekçe olarak, üniversitede görevli bir profesörün Çin üretimi bir robot köpeği Hindistan'da kendileri üretmiş gibi gösteren röportajı gösterildi.

Devlet televizyonı DD News'de yayınlanan röportajda söz konusu profesör,

''"Orion ile tanışmalısınız. Bu, Galgotias Üniversitesi Mükemmeliyet Merkezi tarafından geliştirildi" açıklamasında bulunmuştu.



Sosyal medya kullanıcıları ortaya çıkardı...



Ancak sosyal medya kullanıcıları robotu hızla Çinli Unitree Robotics tarafından yaklaşık 2.800 dolara satılan ve dünya çapında araştırma ve eğitimde yaygın olarak kullanılan Unitree Go2 olarak tanımladı.

Skandalın ardından başlayan tartışmalar Hindistan'ın yapay zeka hedeflerine karanlık bir gölge düşürdü.

Hindistan Bilişim Bakanlığı rezaletin otaya çıkmasının ardından daha önce resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarını sildi.



Cumartesi gününe kadar sürecek...



Yeni Delhi'deki Bharat Bandapam'daki Hindistan Yapay Zeka Zirvesi cumartesi gününe kadar sürecek.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin yanı sıra Google'dan Sundar Pichai, OpenAI'den Sam Altman ve Anthropic'ten Dario Amodei, yarın, Perşembe günü zirvede konuşma yapacaklar.