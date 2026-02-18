Son Mühür- Fidel Castro döneminde ABD'ye karşı duruşun bayrak ülkesi haline gelen Küba, ekonomisini köşeye sıkıştıran yakıt kriziyle boğuşuyor.

Venezuela'da Maduro'yu yakaladığı operasyon sonrası bölgede dikkatini Küba'ya çeviren ABD Başkanı Trump, tehdit olarak gördüğü Küba'ya Venezuela'dan gelen petrolün vanasını kapatmıştı.

Küba'ya petrol verecek ülkeleri gümrük tarifeleriyle tehdit eden Trump'ın hamlesi Küba'yı başta turizm sektörü olarak köşeye sıkıştırmayı başarmış görünüyor.

1.700 uçuş iptal...



8 Şubat'tan bu yana yakıt bulmakta zorluk çeken ülkeye turist taşıyan büyük havayolu şirketlerinin bin 700 uçuşu durdurduğu duyurulmuştu.

Kanada'nın ardından Küba'ya gelen üçüncü büyük ziyaretçi grubunu temsil eden Rus şirketleri de ülkeye yönelik uçuşları askıya almaya hazırlanıyor.

Turizm sektörü iflasın eşiğinde...



1.3 milyar dolarlık turizm gelirini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Küba'da turizm sektörünün tamamen çökmesi durumunda ekonominin toparlanması mümkün görünmüyor.

ABD merkezli Axios'un ''Gizli Görüşme'' olarak duyurduğu gelişmeye göre ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yla Raul Castro'nun torunu Raul Guillermo arasında krizin çözümüne yönelik görüşmeler yapılıyor.