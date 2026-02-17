Son Mühür- ABD'de Martin Luther King'in ardından siyahilerin siyaset arenasında en etkili ismi haline gelen Jesse Jackson'un 84 yaşında son nefesini verdiği açıklandı.

Ayrımcılığın hüküm sürdüğü Güney'de yetişen ve Martin Luther King Jr.'ın yakın çalışma arkadaşı olan Jackson 1984 ve 1988'de iki kez Demokrat Parti başkanlık adaylığı için yarışmıştı.

Ailesi duyurdu...



2017'den bu yana parkinson hastalığıyla mücadele eden Jesse Jackson'un ölüm haberini ailesi duyurdu.

1990'larda Demokrat Başkan Bill Clinton'ın Afrika özel elçisi olarak görev yapan Jackson, 1984'te Suriye'nin ABD deniz havacısı Robert Goodman Jr.'ı serbest bırakmasını sağladı. Başkan Ronald Reagan Jackson'ı Beyaz Saray'a davet ederek, "merhamet misyonu" için minnettarlığını dile getirdi.

Özgürlük madalyası sahibi...



Jackson, Irak'ın Kuveyt'i işgalinden sonra yüzlerce Amerikalı ve diğerlerinin serbest bırakılmasını sağlamak için 1990'da Irak lideri Saddam Hüseyin ile görüştü.

1984'te Küba hapishanelerinden düzinelerce Kübalı ve Amerikalı mahkumun ve 1999'da Sırbistan'da tutulan üç ABD havacısının serbest bırakılmasını sağladı.

1992'den 2000'e kadar CNN'de haftalık bir program sundu.

2000 yılında Clinton'dan ABD'nin en yüksek sivil nişanı olan Başkanlık Özgürlük Madalyası'nı aldı.



