Son Mühür - Vefat eden tanınmış iş insanı Asil Nadir’in eşi Neriman Nur Nadir, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı. Hakkında yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı bulunan Nadir’in, sosyal medya paylaşımları nedeniyle “hakaret, tehdit, iftira ve özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlamalarıyla yargılandığı bildirildi.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Nadir’in sosyal medya paylaşımlarında Asil Nadir’in oğlu Birol Nadir da eleştirilerin hedefi oldu. Birol Nadir ise haklarını korumak amacıyla hukuki yollara başvurarak avukatları aracılığıyla dava açtı.

Savcılık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Nadir ifadesinde suçlamaları reddetti. Ancak yapılan incelemelerde, sosyal medya üzerinden paylaşılan hakaret ve tehdit içerikli mesajların kendisine ait olduğuna dair bulgular ortaya çıktı. Dosyada yer alan bilgilere göre, Nadir’in sosyal medya platformlarını sıkça kullandığı ve bu paylaşımlar nedeniyle birçok şikâyetle karşı karşıya olduğu ifade edildi.