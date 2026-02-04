İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan 9 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’nda detaylı incelemeye alındı. Yapılan testlerin ardından 6 kişinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.

Saç, kan ve idrar örnekleri alındı

Soruşturma çerçevesinde aralarında tutuklu bulunan Sara Ersoy’un da yer aldığı 9 şüpheliden saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizler sonucunda şüphelilerin madde kullanım durumları raporlandı.

6 şüpheli hakkında pozitif sonuç

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, incelenen örneklerde 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Test sonuçlarının ardından soruşturma dosyasına giren isimler netleşti.

Raporda yer alan bilgilere göre;

Gülşah Rojin Demir

Burcu Esra Büken

Aybike Acer

Sara Ersoy

Berfin Karayılan

isimli şüphelilerin kokain kullandığı tespit edildi.

Öte yandan Melisa Ğadiş’te ise esrar maddesine rastlandığı bildirildi.

Soruşturma süreci yakından takip ediliyor

Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin yürütülen soruşturmanın, Adli Tıp raporlarının ardından hukuki boyutuyla derinleştirileceği öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin, savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.

