İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu madde soruşturması kapsamında önemli bir gelişme yaşandı. Soruşturma dosyasında yer alan 9 şüpheli, Adli Tıp Kurumu’nda detaylı incelemeye alındı. Yapılan testlerin ardından 6 kişinin uyuşturucu madde kullandığı tespit edildi.
Saç, kan ve idrar örnekleri alındı
Soruşturma çerçevesinde aralarında tutuklu bulunan Sara Ersoy’un da yer aldığı 9 şüpheliden saç, kan ve idrar örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu’nda yapılan analizler sonucunda şüphelilerin madde kullanım durumları raporlandı.
6 şüpheli hakkında pozitif sonuç
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora göre, incelenen örneklerde 6 şüphelinin uyuşturucu madde kullandığı belirlendi. Test sonuçlarının ardından soruşturma dosyasına giren isimler netleşti.
Raporda yer alan bilgilere göre;
Gülşah Rojin Demir
Burcu Esra Büken
Aybike Acer
Sara Ersoy
Berfin Karayılan
isimli şüphelilerin kokain kullandığı tespit edildi.
Öte yandan Melisa Ğadiş’te ise esrar maddesine rastlandığı bildirildi.
Soruşturma süreci yakından takip ediliyor
Uyuşturucu madde kullanımı ve teminine ilişkin yürütülen soruşturmanın, Adli Tıp raporlarının ardından hukuki boyutuyla derinleştirileceği öğrenildi. Şüphelilerle ilgili adli sürecin, savcılığın değerlendirmesi doğrultusunda ilerlemesi bekleniyor.