ABD ile İran arasındaki diplomatik temaslara ilişkin Washington’dan yeni bir açıklama geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un, İranlı yetkililerle bu hafta sonuna doğru bir görüşme gerçekleştireceğini duyurdu.

Beyaz Saray bahçesinde açıklama

Beyaz Saray bahçesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Leavitt, İran dosyasının ABD yönetimi açısından yakından takip edildiğini belirtti. Açıklamasında, Başkan Trump’ın gün içinde Steve Witkoff ile bir araya geldiğini aktaran Sözcü, planlanan temasların takvim doğrultusunda ilerlediğini ifade etti.

“Başkan Trump önce diplomasiyi tercih ediyor”

Leavitt, ABD yönetiminin İran’la ilişkilerde önceliğinin diplomasi olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Başkan Trump her zaman öncelikle diplomatik yolları izlemek istiyor. Ancak bu sürecin ilerleyebilmesi, iki tarafın da iş birliği yapmasına bağlı.”

Bu açıklama, Washington’un İran’la gerilimi tırmandırmadan çözüm arayışını sürdürdüğü mesajı olarak yorumlandı.

“Tüm seçenekler masada” vurgusu

ABD’nin İran politikasına ilişkin net mesajlar veren Leavitt, diplomasiye açık olunmasına rağmen tüm ihtimallerin değerlendirildiğini de dile getirdi. Trump’ın İran konusunda “tüm seçenekleri her zaman masada tuttuğunu” belirten Sözcü, görüşmelerin bu hafta sonuna doğru yapılacağını bir kez daha teyit etti.

Gözler hafta sonundaki temaslarda

Steve Witkoff’un İranlı yetkililerle gerçekleştirmesi beklenen görüşmenin içeriğine dair ayrıntı paylaşılmazken, temasların ABD–İran ilişkilerinde yeni bir diplomatik sürecin kapısını aralayabileceği değerlendiriliyor. Görüşme sonrası Beyaz Saray’dan yeni açıklamalar yapılması bekleniyor.