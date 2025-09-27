İstanbul Valiliği, sosyal medyada “Marmaris’teki görüntüler İstanbul’a sıçradı” başlığıyla yayılan videolar üzerine harekete geçti. Yapılan inceleme sonucunda, söz konusu görüntülerin Fatih Cankurtaran Mahallesi’ndeki Akbıyık Caddesi üzerinde bulunan bir işletmede kaydedildiği tespit edildi.

Yapılan açıklamada, görüntülerde yer alan H.Ç.’nin, “müstehcenlik” suçlamasıyla cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alındığı belirtildi. İşletmede gerçekleştirilen denetimlerde ise izinsiz nargile servisi ve açık alkol satışı yapıldığı belirlendi. Bu ihlaller nedeniyle mekana toplam 120 bin 482 TL idari para cezası uygulandı.

Valilik, aynı işletmenin daha önce de Fatih Belediyesi zabıta ekiplerince "amaç dışı faaliyet" gerekçesiyle 1 ve 7 gün süreyle kapatıldığını hatırlattı. Son denetimde üçüncü kez ruhsata aykırı faaliyet yürüttüğü tespit edilen işletmenin, 26 Eylül tarihli onayla ruhsatı iptal edildi ve aynı gün saat 19.05’te faaliyetine son verildi.