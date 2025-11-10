Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Aydın Milletvekili Metin Lütfi Baydar'ın partiden kesin ihraç kararı, Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından durduruldu. Mahkeme, Baydar'ın savunma hakkının ihlal edildiği yönündeki iddiaları haklı bularak, partinin kararına ihtiyati tedbir koydu.

Savunma hakkı ihlali iddiası kabul gördü

Metin Lütfi Baydar'ın avukatları tarafından mahkemeye sunulan başvuruda, partiden ihraç sürecindeki usulsüzlüklere dikkat çekildi. Avukatlar, en temel iddia olarak, kesin ihraç kararının Baydar'a yazılı ve resmi yollarla bildirilmediğini öne sürdü. Ayrıca, Baydar'ın savunma yapması için gönderilmesi gereken çağrı belgesinin kendisine tebliğ edilmediği, dolayısıyla anayasal savunma hakkının kısıtlandığı belirtildi.

Mahkeme tedbir kararıyla uygulamayı durdurdu

Başvuruyu değerlendiren Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, dosyadaki mevcut belgeler ışığında ihtiyati tedbir talebini kabul etme yönünde bir ara karar verdi. Mahkeme, CHP tarafından alınan kesin ihraç kararının uygulanmasının tedbiren durdurulmasına hükmetti.