Son dönemde Vedat Aşçı, adli soruşturmayla gündeme geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında ifadesine başvuruldu. Soruşturma, çeşitli otel ve rezidans projeleriyle bağlantılı olarak başlatıldı. Vedat Aşçı’nın, Beşiktaş’taki Etiler Polis Meslek Yüksekokulu arazisine yapılan Mandarin Rezidans projesiyle de ilişkili olduğu biliniyor. İfade işlemi sonrasında yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol şartı getirildi ve serbest bırakıldı.

Vedat Aşçı kimdir?

Vedat Aşçı, iş dünyasında tanınan bir isim ve Astaş Holding'in kurucusu olarak öne çıkıyor. 1960 yılında Samsun’da doğdu. 1978 yılında eğitim için Almanya’ya gitti ve burada Ascı GmbH adlı şirketi kurarak uluslararası ticarete adım attı. Almanya’daki iş tecrübesinin ardından 1983 yılında Türkiye’ye döndü ve Astaş şirketini kurdu. Holding, 2000’li yıllardan itibaren özellikle lüks konut ve otel projeleriyle biliniyor. Mandarin Oriental gibi prestijli yatırımlar, Aşçı’nın adını gayrimenkul sektöründe daha da öne çıkardı. Ayrıca Astaş Holding’in, ülke genelinde eğitim yatırımları ve sosyal sorumluluk projelerine de imza attığı biliniyor.

İfadeye çağrılmasının temel nedeni, İBB dosyası kapsamında yürütülen bu geniş çaplı soruşturma. Dosyada gündeme gelen usulsüzlük ve bazı mal varlığı işlemleriyle ilgili iddialar değerlendiriliyor. Astaş Holding’in yanı sıra başka otel yöneticileri ve iş insanları da aynı soruşturmada ifadeye çağrıldı. Vedat Aşçı’nın adı, daha önce de çeşitli kamuoyuna yansıyan iş ve sosyal olaylarla gündeme gelmişti.

Vedat Aşçı, iş ve cemiyet dünyasında hayırseverliği, eğitim yönelik yatırımları ve lüks gayrimenkul projeleriyle tanınıyor. Ancak son dönemde hakkında başlatılan adli süreçle yeniden gündeme oturdu,