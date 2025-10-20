Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasına yeni katılan Begüm Çınar, izleyiciler tarafından kısa sürede merak edilen bir isim haline geldi. Enerjisi ve kendine güvenen tavırlarıyla dikkat çeken Begüm, yarışmaya iddialı bir giriş yaptı.

Begüm Çınar Kimdir?

Begüm Çınar, 4 yıldır evli ve 1 çocuk annesi bir ev hanımı. Aslen Rizeli olan Çınar, yarışmada mutfaktaki becerisi kadar enerjik ve neşeli tarzıyla da öne çıkıyor. Yemek yapmayı ve yeni tarifler denemeyi seviyor. Yarışmaya hem eğlenmek hem de altın bilezikleri kazanmak amacıyla katıldığını söylüyor. Kendisini tanımlarken “Miyase gelini göndermeye geldim, ama önce eğleneceğiz!” diyerek rakiplerine karşı esprili ama iddialı bir duruş sergiliyor.

Yarışmadaki Rolü ve Hedefi

20 Ekim haftasında yarışmaya başlayan Begüm Çınar, kayınvalidesi Emine Harmanlı ile birlikte mutfakta yer alıyor. İlk günden hem jürinin hem de diğer yarışmacıların ilgisini çekti. Sunucu Nursel Ergin’in yönettiği yarışmada Begüm, el lezzetine ve sunumuna güvendiğini sık sık dile getiriyor. Hedefi, haftanın sonunda en yüksek puanı alarak Gelinim Mutfakta tacını takmak ve büyük ödülün sahibi olmak.

Kişiliği ve İzleyici Tepkisi

Begüm Çınar, yarışmadaki samimi ve açık sözlü tavırları ile seyirciler tarafından hem sempatik hem de iddialı bulunuyor. Mutfaktaki disiplini, yemek sunumunda gösterdiği özen ve kayınvalidesiyle olan samimi diyalogları onu haftanın konuşulan isimlerinden biri haline getirdi. Program ilerledikçe hem mutfaktaki performansı hem de karakteriyle yarışmanın dinamiklerinde önemli bir yer edinmesi bekleniyor.