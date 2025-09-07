Son Mühür- Son dönemde sık sık deprem haberleriyle gündeme gelen Balıkesir bir kez daha deprem gerçeğine tanık oldu.

6.1 depreminin ardından bugüne kadar 8.331 artçı sarsıntının yaşandığı Sındırgı bu kez, 4.9 ve 4.1 büyüklüğünde depremlere ev sahipliği yaptı.

Balıkesir dışında Manisa ve İzmir'de hissedilen depremleri değerlendiren Prof. Dr. Osman Bektaş, deprem fırtınası olduğuna işaret etti.



Ana şokun tetiklediği deprem fırtınası...



Prof. Dr. Osman Bektaş,

''6,1 Ana şoktan sonra yaşananlar artçı depremlerden çok ana şokun tetiklediği deprem fırtınasını andırıyor.

Deprem fırtınasının nedeni fay zonundan yükselen yüksek basınçlı akışkanlar olmalıdır.

Benzer durum Fay Zonun doğusunda, Simavda,19 Nisanda başlayan ve Mayıs ayının ortalarına kadar süren deprem fırtınası gösterilebilir.

1969-2025 yılları arasında oluşan Uşak deprem kümesi, Uşak bloğunun aşırı şekilde kırılmasına neden olmuştur.

Yoğun fay - kırık zonları yükselen akışkanlar etkisiyle deprem fırtınasını oluşturuyor'' hatırlatmasında bulundu.