Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, yabancıların Türk vatandaşı olabilmesi için muvazaalı gayrimenkul satışı yapan organize bir suç örgütü İstanbul merkezli 19 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonla çökertildi. Operasyonda, aralarında örgüt elebaşının da bulunduğu toplam 106 şüpheli yakalandı.

Operasyonun kapsamı ve gerekçesi

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak," "Kurulan Örgüte Üye Olmak," "Göçmen Kaçakçılığı," "Suçtan Elde Edilen Mal Varlığını Aklama," "Nitelikli Dolandırıcılık" ve "Özel Belgede Sahtecilik" gibi ciddi suçlamalarla yürütülen operasyon, 451 yabancının aileleriyle birlikte Türk vatandaşı olabilmesi için sahte gayrimenkul satışları gerçekleştiren bir şebekeyi hedef aldı. Elebaşı M.A. olarak belirlenen suç örgütünün, yabancılara vatandaşlık yolu açmak için sahte işlemler yaptığı tespit edildi.

Vatandaşlıklar iptal ediliyor

Yapılan açıklamaya göre, suç örgütünün sahte işlemlerle vatandaşlık almasını sağladığı yabancıların vatandaşlıklarının iptali için derhal yasal süreç başlatıldı. Bu adım, yasa dışı yollarla elde edilen vatandaşlıkların önüne geçilmesi açısından büyük önem taşıyor.

Suç örgütünün mal varlıklarına el konuldu

Operasyon kapsamında, suç örgütünün elde ettiği yasa dışı gelirlere yönelik kapsamlı bir mal varlığına el koyma işlemi gerçekleştirildi. Şüphelilere ait bir holding şirketler grubuna, 5 farklı anonim şirketine, 1240 apartman dairesine, 47 otomobile ve 65 arsaya el konuldu. Ayrıca, örgütün banka hesaplarındaki paralar da donduruldu. Bu operasyon, sadece suçluların yakalanmasını değil, aynı zamanda suçtan elde edilen varlıkların da geri alınmasını hedefliyor.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, operasyonda emeği geçen başta İstanbul Valiliği, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı Şube Müdürlüğü ve MASAK çalışanları olmak üzere tüm kahraman polisleri tebrik etti.