Son Mühür - Sözcü gazetesinde yayımlanan habere göre, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) ile NielsenIQ Türkiye’nin 25 şirketin katılımıyla gerçekleştirdiği ankette, tüm katılımcı firmalar önümüzdeki 6 ay içinde konut kredisi faiz oranlarının düşeceğini tahmin ediyor. Mart ayında yapılan önceki ankette, kredili konut satışlarının artacağını düşünenlerin oranı yüzde 28.4 iken, bu ankette yüzde 76’ya kadar yükseldi.

Yüzde 72'lik oran

Anketin dikkat çekici sonuçlarından biri, konut fiyatlarında artış bekleyenlerin yüksek oranı oldu. KONUTDER raporuna göre, katılımcıların yüzde 72’si ev fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor. Fiyatların sabit kalacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 28 ile sınırlı kaldı. Üyelerin yarısından fazlası konut fiyatlarında artış beklerken, kiraların da yüzde 80 oranında artacağı tahmin ediliyor. Ayrıca, yüzde 68’i 6 ay içinde yeni projelere başlamayı planladıklarını belirtti.