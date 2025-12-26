Son Mühür- Bankalararası Kart Merkezi (BKM) verileri, 2025 yılında vatandaşın kredi ve banka kartlarına her zamankinden daha fazla yüklendiğini ortaya koydu.

Kart sayılarındaki artıştan harcama tutarlarına, internet alışverişlerinden nakit avans kullanımına kadar birçok başlıkta dikkat çekici yükselişler yaşandı.

Kredi kartı sayısı 11 ayda 11 milyon arttı

2025 yılı Ocak–Kasım dönemine ait veriler, kredi kartı kullanımındaki hızlı artışı gösterdi. Ocak ayında 130,1 milyon olan kredi kartı sayısı, kasım ayı itibarıyla yüzde 9,3 artış göstererek 142 milyonun üzerine çıktı.

Bu yükseliş, vatandaşın günlük harcamalarda kredi kartına daha fazla yöneldiğini ortaya koydu.

Banka kartı sayısında çift haneli büyüme

Banka kartı kullanımında da benzer bir tablo dikkat çekti. Yurt içinde ocak ayında 195,6 milyon olan banka kartı sayısı, kasım ayında yüzde 10 artışla 215,1 milyona yükseldi.

Banka kartlarının yalnızca para çekme değil, doğrudan alışveriş aracı olarak da daha yoğun kullanıldığı görüldü.

Kredi kartı harcamaları 1,8 trilyon lirayı aştı

Kart sayılarındaki artış, harcama rakamlarına da doğrudan yansıdı. Yerli kredi kartlarının yurt içi alışveriş tutarı ocak ayında yaklaşık 1,32 trilyon lira seviyesindeyken, kasım ayında bu tutar yüzde 47 artarak 1,8 trilyon lirayı geçti. Bu artış, hane halkının harcamalarını büyük ölçüde kredi kartı üzerinden finanse ettiğini gösterdi.

Banka kartıyla yapılan alışverişler hız kazandı

Vatandaş yalnızca kredi kartına değil, banka kartlarına da yüklendi. Ocak ayında banka kartlarıyla yapılan alışveriş tutarı 230,7 milyar lira olarak kaydedilirken, kasım ayında bu rakam yüzde 39,3 artarak 321,4 milyar liraya ulaştı. Banka kartlarının perakende harcamalarda daha yaygın kullanıldığı dikkat çekti.

İnternet alışverişlerinde dikkat çeken sıçrama

Verilere göre en çarpıcı artış, internetten yapılan kartlı ödemelerde yaşandı. Kasım ayında internet üzerinden gerçekleştirilen kartlı ödemeler, bir önceki yıla göre yüzde 47 artarak 710,7 milyar liraya yükseldi. Bu tablo, kredi kartı sahiplerinin alışverişte dijital kanallara hızla yöneldiğini ortaya koydu.

Nakit avans kullanımı da yükseldi

Kartlı harcamaların yanı sıra nakit avans kullanımındaki artış da dikkat çekti. 11 aylık dönemde kredi kartından çekilen nakit avans tutarı ocak ayında 68,4 milyar lira iken, kasım ayında 77,2 milyar liraya çıktı. Bu artış, vatandaşın nakit ihtiyacını da giderek daha fazla kredi kartı üzerinden karşıladığını gösterdi.