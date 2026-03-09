Son Mühür- Dünyanın en kritik enerji köprüsü olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kaos petrol fiyatlarını vurdu. Petrol fiyatları 1 haftada yaklaşık yüzde 30 yükselerek, 118 dolara çıktı.

G7, ortak petrol rezervlerini kullanmayı değerlendirecek haberinin ardından 106 dolara geriledi (potansiyel olarak 400 milyon varil düşünülüyor. G7 ülkeleri şu anda rezervde 1.2 milyar varil petrol bulunduruyor).

G7 ülkelerinin petrol fiyatlarını dizginlemek adına atacakları belirtilen adımın detayları şöyle.

1. Salınım potansiyel olarak Uluslararası Enerji Ajansı tarafından koordine edilecek

2. ABD dahil üç G7 ülkesi şimdiye kadar bu fikre destek belirtti

3. ABD yetkilileri, 300m-400m varil aralığında bir ortak salınımın uygun olduğuna inanıyor

4. G7 ülkeleri şu anda rezervde 1.2 milyar varil petrol bulunduruyor

Haberle birlikte petrol fiyatları tekrar varil başına 108 doların altına geriledi.

Asya borsaları sert düştü...



Ekonomist Tuğba Özay,

BAE, Irak ve Kuveyt, depolama alanları dolduğu için petrol üretimini azaltmaya başladı. Irak’ta üretim düşüşü yaklaşık yüzde 60.

Hürmüz Boğazı trafiği yüzde 95 düştü.

Enflasyon 40 baz puan yükselebilir...

IMF Başkanı Kristalina Georgieva, petrol fiyatlarındaki yüzde 10’luk artışların küresel enflasyonu 40 baz puan yükseltebileceği uyarısında bulundu.

VIX, 30’a yaklaşarak Nisan 2025’ten bu yana en yüksek seviyeyi gördü

Japonya'nın Nikkei 225'i yaklaşık yüzde 7 düştü

Güney Kore'nin KOSPI'si yüzde 8 düştü

ABD Vadelilerde değer kaybı yüzde 2,nin üstünde, 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 4,21 gördü(şu an yüzde 4,18)

Borsa İstanbul’da açığa satış yasağı 13 Mart’a uzatıldı.

Üstüne bir de bugün saat 10:00’da İBB davası başlıyor.

Piyasa için zor bir gün olacak'' değerlendirmesinde bulundu.