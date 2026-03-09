Son Mühür- Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,19 değer kaybederek 12.792,81 puandan tamamlamıştı.

Orta Doğu'daki savaş ateşinin etkilerini hisseden piyasaları rahatlatma adına Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamaların 13 Mart seans sonuna kadar devam edilmesine karar verdi.

Endeks yeni haftanın ilk iş gününe yüzde 1.49'luk düşüşle 12.602 puandan giriş yaptı.

BIST 100 endeksinde 12.700 ve 12.600 puanın destek, 12.900 ve 13.000 puanın ise direnç konumunda olduğuna dikkat çekiliyor.



Küresel piyasalar negatif...



Küresel piyasalar, petrol fiyatlarındaki sert yükselişlerin ekonomilerde yavaşlamaya sebep olabileceği ve enflasyonist baskıları artırabileceğine yönelik endişelerle haftaya satış ağırlıklı başladı.

Asya borsaları için kabus gibi bir gün yaşandı.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 6,5, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 2,6 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,1 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 7,8 geriledi.



Bitcoin, altın, gümüş ve petrol...



120 dolara kadar yükselmesinin ardından G7 ülkelerinin ortak rezerv hamlesi sonrası Brent petrol 107.84 dolardan,

Bitcoin 67.289 dolardan,

ons altın 5.104 dolardan,

gram altın 7.236 liradan,

gümüş 83.84 dolardan alıcı buluyor.

