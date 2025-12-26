Son Mühür/Merve Turan- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2025 dönemi sektörel enflasyon beklenti verilerini yayımlamıştı. Anket sonuçları, reel sektör ve hane halkının 12 ay sonrası enflasyon beklentilerinde bir düşüş olduğunu ortaya koydu.

Piyasa ve reel sektör beklentileri geriledi

TCMB verilerine göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi bir önceki aya kıyasla 0,14 puan azalarak yüzde 23,35 seviyesine inmişti. Reel sektör temsilcilerinin aynı döneme ilişkin beklentisi ise 0,90 puan düşüşle yüzde 34,80 olarak kaydedildi.

Hane halkının beklentisi düşüşte

Vatandaşların 12 ay sonrası enflasyon beklentisi Aralık ayında bir önceki aya göre 1,34 puan gerileyerek yüzde 50,90 oldu. Önümüzdeki 12 aylık dönemde enflasyonun aynı kalacağını, düşeceğini veya daha yavaş artacağını öngören hanehalkı oranı da yüzde 24,53 ile 0,30 puan azaldı.

Bakan Şimşek: “Fiyat istikrarını hedefliyoruz”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sektörel enflasyon verilerini değerlendirerek fiyat istikrarına ilişkin mesaj verdi. Bakan Şimşek, yaptığı açıklamada, “Son bir yılda 12 ay sonrası enflasyon beklentileri hanehalkında 12,2 puan, reel sektörde 12,8 puan, piyasa katılımcılarında ise 3,7 puan geriledi.

Beklentilerdeki iyileşme ve hizmet enflasyonundaki düşüş, dezenflasyon sürecine destek sağlamaya devam ediyor. Arz tarafındaki riskleri azaltan ve rekabet gücünü artıran politikalarla fiyat istikrarını sağlamayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.