Edinilen bilgilere göre kaza, Güzel Yurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın 2. katında meydana geldi. Anne, evin balkonunda çamaşır asmakla meşgulken, yanında bulunan 2 yaşındaki oğlu E.K. bir anda dengesini kaybederek aşağıya düştü.

Olayın saniyeler içinde gerçekleştiği ve çocuğun yere düşmesinin ardından çevredekilerin büyük panik yaşadığı öğrenildi.

Çevredeki vatandaşlar yardıma koştu

Görgü tanıklarının ifadelerine göre, çocuğun düştüğünü gören apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar, aileye yardım etmek için seferber oldu. Yakınları küçük E.K.’yi kucaklayarak hemen bölgedeki özel bir hastaneye götürdü.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

Özel hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan E.K., Nevşehir Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Burada da yoğun çabalar gösteren sağlık ekipleri küçük çocuğun yaşamını kurtaramadı.

Doktorların yaptığı açıklamada, çocuğun düşmeye bağlı ağır yaralandığı ve tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi.