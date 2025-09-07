Yurt dışında yaşayan M.S., Antalya’daki torununun anne ve babasının bakımını üstlenemeyeceğini düşünerek hukuki sürece başvurma kararı aldı. Torununa vasi olmak isteyen M.S., süreci avukat aracılığıyla yürütmek yerine kendi çabasıyla ilerlemeyi tercih etti.

Dilekçeyi yapay zekaya yazdırdı

Avukatlık ücreti ödememek amacıyla farklı bir yol deneyen M.S., vasilik davası dilekçesini yapay zeka desteğiyle hazırladı. Hazırlanan dilekçeyle sulh hukuk mahkemesinde dava açıldı. Ancak mahkeme, görevsizlik gerekçesiyle davayı usulden reddetti.

Avukat devreye girdi

Yaşanan bu gelişmenin ardından M.S., Avukat Gülhan Küçükkatrancı’ya başvurdu. Küçükkatrancı, yanlış yönlendirme nedeniyle hatalı dava açıldığını vurgulayarak, “Müvekkilim yurt dışında yaşıyor. Torunu Antalya’da dünyaya gelmiş. Annesi ve babasının bakamayacağını düşündüğü için velayetin kaldırılması ve vasilik davası açmak istemiş. Ancak süreci yapay zekâya danışınca, sulh hukuk mahkemesine doğrudan vasilik davası açmış. Bu nedenle mahkeme, usulden ret kararı verdi” dedi.

"Asıl dava aile mahkemesinde açılmalıydı"

Avukat Küçükkatrancı, müvekkilini doğru bilgilendirerek süreci yeniden başlattıklarını belirtti. Küçükkatrancı, “Müvekkilime aslında davanın aile mahkemesinde açılması gerektiğini anlattım. Şimdi sürecimiz aile mahkemesinde devam ediyor” diye konuştu.

"Hatalı davalar artıyor"

Son dönemde benzer durumların çoğaldığını kaydeden Küçükkatrancı, “Yapay zeka ya da internet üzerinden alınan eksik ve yanlış bilgilerle dava açılması çok ciddi sorunlara yol açıyor. Hukuk mahkemelerinde istisnai haller dışında resen araştırma ilkesi olmadığı için yanlış açılan davalar usulden reddediliyor. Bu da kişileri hem maddi hem de zaman açısından zora sokuyor” ifadelerini kullandı.