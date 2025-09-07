Son Mühür- Gazeteci Ahmet Hakan'ın CHP'nin yargı kararlarına karşı direnişini eleştiren sözlerine meslektaşı Memduh Bayraktaroğlu'nun tepkisiyle karşılaştı.

''Yav Ahmet Hakan, "hoş adamsın" desem "iltifat" olarak algılayanlar olacak o halde "amma da yalakasın" deyip hoş olduğun için değil yalakalıklarına güldüğümü söyleyeyim...'' diyen Bayraktaroğlu,

"Tayyip Erdoğan, belediye başkanıydı.

Bir yargı kararıyla belediye başkanlığından edildi, hapse atıldı.

'Bize başka yol bırakmadılar, sokakları karıştırmak zorundayız' demedi. Beğenmese de yargı kararına uydu" diyorsun ve işte o nedenle komik oluyorsun...

Erdoğan "suçüstü" yakalandığı halde tutuklanıp hapse atılmadı, elinden başkanlığı alınmadı. Görevi başında iken yargılandı, suçlu olduğu kesinleşince ve sadece 95 günlüğüne hapse atıldı, görevden alındı...

bugün durum o güne benziyor mu?'' diye sordu.



Utanmadan, arlanmadan, yüzün kızarmadan...



''CHP'li seçilmiş belediye başkanları hapiste. Görevleri çalındı...Seçilmiş il teşkilatları görevden alınıp, yerine iktidar gücüyle kiralanmış vicdansızlar atandı, CHP genel başkanı ve ekibi görevden alınıp yerine, muktedirin stepnesi atanmak üzere ve sen hala kalkmışsın, utanmadan, arlanmadan, yüzün kızarmadan Erdoğan'ın durumuyla kıyaslamaya kalkışıyorsun...'' diyen Bayraktaroğlu,

''Yanımda olsaydın şu an; ağzımı hazırlayıp o bilinen eylemi yapardım ama iyi ki yanıma değilsin. Kaybol gözüm görmesin seni, midemi bulandırıyorsun...'' mesajı verdi.