Ekonomide dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye Varlık Fonu (TVF) tarafından VakıfBank'ın yüzde 1.53 hissesini satmak için Merryl Lynch'e yetki verildi. Ekonomist İris Cibre tarafından bu gelişme olumlu olarak değerlendirildi. Cibre, "Böylece halka açıklık oranı 7.51%'e çıkarken, borsaya direkt yabancı yatırımcı getirilmiş olacak TVF'nin payı da 73.26%'ya düşmüş olacak." dedi.

Ekonomist İris Cibre tarafından bu gelişme olumlu olarak değerlendirilirken, "Ben bu 1.53%lük satışın çok güzel hareket olduğunu düşünüyorum. Sadece yabancı yatırımcıya olması, uzun vadeli yabancı getirmek ve sinyal etkisi açısından olumlu. Rakam düşük ama eğer iskonto oranı düşükse (10%)! Bir de, TVF aynı hareketi diğer halka açık şirketler için yapsa, düşük oranlı satışlar önemli bir miktara da ulaşabilir." ifadeleri kullanıldı.