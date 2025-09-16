Son Mühür- Sosyal medyada özellikle küçük yatırımcıların merakla takip ettiği isimler arasında yer alan Işık Ökte'nin, Borsa manipülasyonu gerekçesiyle gözaltına alınan 14 kişiden biri olması bir anda sosyal medyada gündem oldu.

Özellikle Dr.Barış Esen'le yaptıkları programlarla sermaye piyasaları hakkında açıklamalarda bulunan Işık Ökte'nin gözaltına alındığı görüntüler ortaya çıktı.



Sosyal medyada Işık Ökte'nin eski açıklamaları gündem oldu...

Küçük yatırımcıya Borsa İstanbul hakkında yol gösteren Işık Ökte'nin eski açıklamaları sosyal medyada yeniden paylaşıma sokuldu.

İşte Işık Ökte'nin eski açıklamalarından öne çıkan detaylar.

Üç beş tık fazla alacaklar diye...

Üç beş fazla tık alacaklar diye Twitter'da, YouTube'da bu güzel ve yalnız ülkeyi; Arjantin, Lübnan, Mısır yapmaya çalışan pislikler oldu. Bu arkadaşlara karşı hiçbir yaptırım uygulandı mı? Uygulanmadı.

- Yeni para girişi olmayan piyasada halka arz olur mu?

- 30 yıldır kendimi bu işe anlamaya verdim. Hala da kendimi sermaye piyasalarının öğrencisi olarak görürüm. Bu kadar yanlış uygulamaların olduğu bir borsa hayatımda görmedim. Ne yanlış? Her şey yanlış...



Daha önce de ceza almış...



Borsa manipülasyonu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Işık Ökte’nin 2021 yılında da kanundaki dürüstlük ilkeleri sebebiyle SPK’dan idari para cezası aldığı ortaya çıktı.

Kimler gözaltına alındı?



Borsa soruşturması kapsamında gözaltına alınan 14 kişinin görevleri:

Işık Ökte- Ekonomist, fon yöneticisi

Nihat Özçelik- İnvestco Holding ortağı

Mesut Çilingir- Verusatürk Portföy Yöneticisi

Zeynep Boztepe- Verusa Holding sekreteri

Mustafa Ünal- Investco YKB

Reha Çırak- İnvestco Holding ortağı (Başkan Yardımcısı)

Mustafa Necip- Uludağ İnvestco Yönetim kurulu üyesi

Muvaffak İhsan- Usel İnvestco Yönetim kurulu üyesi

Mustafa Arslan- İnvestco yatırımcı iliskileri müdürü

Cem Özçelik- Nihat Özçelik'in akrabası

Kurthan Atmaca- Finansal danışman/Analist

Adem Ceylan- Yatırımcı

Ömer Özbay- Verusa Holding CEO'su

Levent İbrahim Papaker- Verusa Holding Finans Müdürü