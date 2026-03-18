Son Mühür- Küresel enerji piyasaları, son yılların en hareketli ve riskli dönemlerinden birinden geçiyor. Bugün ekranlara yansıyan veriler, Brent petrolün varil fiyatının 105,673 dolar seviyesine kadar tırmandığını ve günlük bazda %4,7'yi aşan sert bir yükseliş kaydettiğini gösteriyor. Gün içinde 97 dolar seviyelerinden başlayan bu tırmanış, enerji koridorlarındaki tansiyonun henüz düşmeye niyetli olmadığını kanıtlar nitelikte.

Jeopolitik tansiyon fiyatları körüklüyor

Petrol fiyatlarındaki bu "durdurulamaz" yükselişin arkasında yatan temel neden, Orta Doğu ve Hürmüz Boğazı çevresinde yoğunlaşan jeopolitik riskler. İran'ın enerji altyapısına yönelik saldırı haberleri ve bölgedeki stratejik geçiş güzergahlarının güvenliğine dair endişeler, arz güvenliğini tehdit ediyor. Dünyanın petrol trafiğinin yaklaşık %20’sinin geçtiği bu kritik noktalardaki her sarsıntı, piyasada doğrudan "panik alımı" olarak karşılık buluyor.

Küresel enflasyon çarkları yeniden ısınıyor

Brent petrolün 100 dolar barajının üzerinde kalıcılaşması, sadece enerji sektörünü değil, küresel enflasyonla mücadele eden tüm merkez bankalarını köşeye sıkıştırıyor. Lojistik ve üretim maliyetlerindeki artışın, önümüzdeki aylarda gıdadan dayanıklı tüketim mallarına kadar geniş bir yelpazede yeni bir zam dalgasını tetiklemesinden korkuluyor. Goldman Sachs ve diğer büyük finans kuruluşları, petrol fiyatlarındaki her 10 dolarlık artışın küresel büyümeyi baskılayacağı konusunda hemfikir.

Türkiye için pompa fiyatlarına etkisi olacak mı?

Yükselen grafik, Türkiye iç piyasası için de oldukça zorlu bir tablonun habercisi. Akaryakıt fiyatlarının doğrudan Brent petrol ve dolar kuruna endeksli olması, pompa fiyatlarında yeni rekorların kapıda olduğunu gösteriyor. Mart 2026 itibarıyla İstanbul’da benzinin litresi 61 TL, motorinin ise 65 TL sınırını aşmış durumda. Petrolün 105 dolar seviyesindeki seyri, önümüzdeki günlerde akaryakıta çift haneli yeni zamların gelme ihtimalini masada tutuyor.