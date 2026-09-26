Son Mühür- Geçtiğimiz günlerde yaptıkları düğün ile gündeme bomba gibi düşen 'Vanlı Kara Haydar' olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan yürütülen soruşturmada Sarıyer Maslak'ta tespit edilen araçlarda yapılan aramada 934 milyon TL tutarında dövize el konuldu.

Tançalan’a ait paraların İstanbul’un Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi’nde bulunan araçlarda saklandığı tespit edildi. Araçtan çıkan tutarlar ise adeta dudak uçuklattı.

Araçlardan çıkan paraların listesi:

•⁠ ⁠20 bin adet 500 euro: 10 milyon euro

•⁠ ⁠29 bin 300 adet 200 euro: 5 milyon 860 bin euro

•⁠ ⁠3 bin 200 adet 100 euro: 320 bin euro

•⁠ ⁠5 bin 200 adet 50 euro: 260 bin euro

•⁠ ⁠7 bin adet 100 dolar: 700 bin dolar

Oluşan görüntü şoke etti!

Gerçekleşen operasyon sonrası bir şüpheli gözaltına alındı. Paraların yan yana gelince oluşturduğu görsel akıllara durgunluk verirken ele geçirilen bu paranın kaynağı ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanmasıyla bağlantısı araştırılıyor.