Önce annesinin direktifleriyle şef olan Gaziantepli usta Mahmut Dolmacı, Türk baklavasın isminin dünyada ‘baklavaki' olarak bilinmesinden rahatsız olması üzerine baklavanın patentini aldı. Alınan patentin ardından baklavanın daha da tanınır olmasını isteyen Dolmacı, 7 buçuk metre boyunda, 2 buçuk metre enindeki 11 bin 800 dilimlik dünyanın en büyük baklavasını yaptı. Bu baklavayla Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran Dolmacı, dünyanın en büyük dönerini de Moskova'da taktığının altını çizdi.

Annesinin desteği ile kendini 11 yaşında mesleğe attığını anlatan aklava ustası Mahmut Dolmacı, "Annem bu mesleğin iyi olacağını, bunun gerekli olduğunu söyledi. Annem ‘sen aşçı olursan elinin bulaşığını yalasan karnın doyar. Sen aşçı olursan temiz olursun. Sen aşçı olursan dünyayı gezersin' dedi. Nasıl dünyayı gezeceğimi sordum. Annem Oxford bitirmemişti ama dedi ki; ‘gemilerin de aşçısı var, ünlülerin de aşçısı var.' Bunları hep sırayla anlattı bana. En son ‘sen aşçı olursan her zaman en iyi yemekleri yersin' dedi. Niye diye sordum. ‘Senin arkadaşın ya kebapçı ya baklavacı ya pastacı ya aşçı. Sen onun yanına gittiğinde içinizde gizli bir rekabet vardır. En iyisini, sana ikram eder. Sen de gelene ikram edersin' dedi. ‘Sen demirci olsan arkadaşının yanına gitsen paslı bardakta çay içersin ama aşçıysan beyaz kalırsın, temiz kalırsın' dedi. Mesleğe böyle başladık" diye konuştu.

Dünyanın dört bir yanında çalıştı

İyi ustaların yanında çalışıp sonra kendini yurt dışına atan Dolmacı tekrar ülkeye dönme hikayesini şöyle anlattı:

"İyi ustaların yanında çalıştım. Yurt dışı sevdası başladı. Yurt dışında çok ünlü şeflerle çalıştım. Hem aşçılığım hem baklavacılığım hem kebapçılığım hat safhada gelişti. Gelişince tekrar Türkiye'ye döndüm. Dortmund'da fabrika kurdum, Suudi Arabistan'da, Bahreyn'de fabrika kurdum. Okinawa'ya gittim çalıştım, meyveleri öğrendim. Tokyo'da dükkan açtım vesaire. Yani dünyanın birçok ülkesinde çalıştım. Ülkeye geldim, yerleştim. Markalar oluşturdum. Kendi iş yerlerim var benim şu anda. 300-400 tane çalışanım var kendi sektörümde, alanımda. Böyle devam ediyoruz. Yunanistan baklavaya sahip çıktı, yok Beyrut çıktı, o çıktı, bu çıktı derken biz önce Yunanistan'a gittik baklavamızın patentini aldık, geldik, yetmedi. Baklavayı baklavakiden kurtaramadık sonra dünyanın en büyük baklavasını yaptık."

11 bin 800 dilimlik baklavayla Guinness rekoru

6 dünya rekoru, 3 Guinness rekoru kırıldığından bahseden Dolmacı, "7 buçuk metre boyunda, 2 buçuk metre eninde, 11 bin 800 dilim baklava yaptık. 7 saatte yaptık. Dünya rekorunu kırdık. Guinness Rekorlar Kitabı'na adımızı yazdırdık. Ben 65 ülke gezdim. Moskova'da İzmir Marşı'nı, Houston'da İstiklal Marşı, İskenderiye'de 10. Yıl Marşı'nı çaldırdım. 6 dünya rekoru, 3 Guinness rekoru kırdık. Dünyanın en büyük dönerini de Moskova'da taktık. En büyük eti de Danimarka'da pişirdik. Sektöre böyle hizmetler verdik" açıklamasında bulundu.

Üniversitelerde öğrencilere eğitim veriyor

Eğitmen şef olduğuna değinen Dolmacı, Türkiye'de gitmediği üniversite sayısının az olduğunu belirterek, "Hepsinde derse girerim. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde de giriyorum. Bugün de buradaki yaptığımız işleri de Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi bizden rica etti, biz de üzerimize düşeni yaptık. Umarım amacına ulaşmıştır. Hem hamur açtım hem ülkelere ‘hoş geldin' tatlıları yaptık, bütün bayrakları sergileyerek. Bundan da çok mutluluk duydum" şeklinde konuştu.

Yurt dışına baklava ihracının en büyük sevinç kaynağı olduğunundan bahseden Dolmacı sözlerini şöyle tamamladı:

"Buradan bütün baklavacılar şunu bilecek ki biz baklavamızı tanıttık, yurt dışına artık baklava ihraç ediyoruz. Bu da benim için en büyük sevinç ve övünç kaynağı."