SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-İstanbul adliyelerinde menfaat karşılığında yargısal süreçlere müdahale edildiği iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada tutuklanan avukat Buket Tekışık’ın uyuşturucu testi sonuçları belli oldu. Yapılan Adli Tıp incelemesinde Tekışık'ın hem kanında hem de saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Adliyelerdeki hakim ve savcılarla kurdukları ilişkiler aracılığıyla dosyaları etkiledikleri gerekçesiyle, aralarında iki avukatın da bulunduğu 5 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında, yaklaşık iki yıl önce bir savcının odasından paylaştığı fotoğraflarla gündeme gelen ve şüphelilerin dosyalarını 'Hallederiz' vaadiyle üstlenen avukat Buket Tekışık da yer aldı.

Odadaki Fotoğraftan Cezaevine Uzanan Süreç

Yaklaşık iki yıl önce bir cumhuriyet savcısının makam odasında çektirdiği iddialı fotoğrafları sosyal medyada paylaşmasıyla gündeme oturan Buket Tekışık, adliye koridorlarında şüphelilerin dosyalarını 'Hallederiz' vaadiyle üstlenmekle suçlanıyor. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve 2022-2024 yılları arasındaki yargısal işlemleri mercek altına alan geniş kapsamlı soruşturmada, şüphelilerin organize bir şekilde adli kararları etkilediği öne sürülüyor.

Kanında ve Saçında Madde Saptandı

Soruşturmanın seyrini değiştiren ve dosyaya damga vuran son gelişme ise Tekışık’a uygulanan uyuşturucu testi sonuçları oldu. Gazeteci Burak Doğan’ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla alınan numunelerin incelenmesi sonucunda, Buket Tekışık’ın hem kanında hem de saç örneklerinde uyuşturucu madde tespit edildi. Adli Tıp Kurumu’ndan gelen teknik ve biyolojik raporlar kullanıcı olduğunu gösterirken, Tekışık’ın emniyet ve savcılık ifadelerindeki tutumu ise dikkat çekti.

'Kullanmadım' Dedi, Rapor Aksini Gösterdi

Hakkındaki iddiaları ve test sonuçlarını reddeden Buket Tekışık’ın ifadesinde, hayatı boyunca kesinlikle uyuşturucu madde kullanmadığını savunduğu öğrenildi. Ancak saç analizinin uzun süreli madde kullanımını ortaya koyan teknik bir veri olması, savunma ile adli raporlar arasındaki çelişkiyi gözler önüne serdi. İstanbul adliyelerini sarsan ve yargı mensuplarıyla olan ilişkilerin boyutunu inceleyen çok yönlü soruşturma, yeni gözaltı ve incelemelerle devam ediyor.