

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, farklı suçlardan aranan A.B. ve Ü.B.’nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan araştırmalarda, hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.B.’nin 5 yıldır firari olduğu belirlendi.

Yapılan araştırmalar sonucu şüphelilerin yerinin belirlenmesinin ardından bölgeye operasyon düzenlendi. Çok sayıda jandarma personelinin katıldığı operasyonda 3 JASAT Timi, 7 Asayiş Timi, 2 Komando Timi, 1 Narkotik Suçlarla Mücadele Unsuru ve 1 Köpek Timi hazır bulundu.

Düzenlenen operasyonda şüphelilerin kaçabileceği tüm noktalar tutuldu. Başlatılan geniş çaplı operasyonda iki şüpheli de kıskıvrak yakalandı.

İki şüpheli de yakalandı

Jandarma ekiplerinin firarilerin bulunduğu araziye yönelik başlattığı geniş çaplı operasyonun sonucunda A.B. ve Ü.B. saklandıkları bölgede yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan iki şüpheli, jandarma ekipleri tarafından işlemleri yapılmak üzere götürüldü.

Hakkında 25 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yıldır aranan A.B.’nin uzun süredir devam eden firarının operasyonla sonlandırıldığı bildirildi. Faili firar olarak aranan diğer şüpheli Ü.B. de aynı operasyonda yakalanarak gözaltına alındı. İki şüpheli hakkında da adli sürecin sürdürüldüğü öğrenildi.