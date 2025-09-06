Tekirdağ Valiliği’nden yapılan açıklamada, Saray ilçesinde son günlerde etkisini artıran rüzgâr ve dalgalı deniz nedeniyle can güvenliği açısından risk oluştuğu bildirildi. Meteoroloji verilerine göre rüzgârın önümüzdeki iki gün boyunca şiddetli esmesi ve dalga boylarının yükselmesi bekleniyor.

Tüm plajlar kapatıldı

Valilik, bu riskler nedeniyle 7-8 Eylül tarihlerinde ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığını duyurdu. Yasağın Karadeniz kıyısında bulunan Kıyıköy’e kadar uzanan bölgede etkili olacağı öğrenildi.

Jandarma sahilleri denetleyecek

Açıklamada vatandaşların yasağa uymalarının hayati önem taşıdığı vurgulandı. Denetimlerin Saray İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılacağı, yasağa uymayanlara ise ilgili mevzuat gereği işlem uygulanacağı belirtildi.

Daha önce de yasak getirilmişti

Saray ilçesi, Karadeniz kıyısındaki güçlü akıntı, ani derinleşme ve sert dalgalar nedeniyle yaz döneminde sık sık geçici denize girme yasaklarıyla gündeme geliyor. Yetkililer, bu tür yasakların vatandaşların can güvenliğini korumak amacıyla alındığını hatırlatarak, özellikle dalgalı havalarda denize girmenin ciddi riskler taşıdığı uyarısında bulundu.