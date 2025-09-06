Son Mühür - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, kayyumluğunu üstlendiği Göktuğ Multimedya Yayıncılık AŞ bünyesindeki Flash Haber TV’yi 84 milyon TL muhammen bedelle satışa çıkardı. İhalenin 17 Eylül saat 14.00’te yapılacağı açıklandı. Kanalı, televizyon dünyasının deneyimli isimlerinden Murat Saygı’nın almak istediği, şartnameyle ilgili bilgi edindiği öğrenildi.

Neler yaşandı?

Flash TV ve Pozitifbank’ın sahibi Erkan Kork, yasa dışı bahis çetesine liderlik ettiği iddiasıyla 15 Mart tarihinde gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Kork ve beraberindeki 59 şüpheliye yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Toplam değeri 6,9 milyar TL'yi bulan mal varlıklarına el konulurken, Flash TV, Pozitifbank ve Payfix Ödeme Kuruluşu da operasyonda devlet kontrolüne geçti. Şüphelilere "suç örgütü kurmak" ve "suçtan elde edilen malvarlıklarını aklamak" gibi suçlamalar yöneltildi. TMSF’ye devredilen Flash TV’nin başına, kayyum olarak eski Yeni Şafak yazarı ve yayıncı İbrahim Paşalı getirildi. Savcılık dosyasına göre Kork, 2014'te TroyinBilişim aracılığıyla finansal sektöre adım attı. Ardından yasa dışı bahis faaliyetleri yürüttüğü öne sürülen Kork’un, bu gelirle Payfix adlı ödeme şirketini kurduğu ve bu sistem üzerinden bahis sitelerine para akışı sağladığı iddia edildi. Ayrıca, üçüncü kişiler adına sahte Payfix hesapları açılarak işlemlerin yürütüldüğü belirlendi.