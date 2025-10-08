Son Mühür- İstanbul Valiliği'nin aldığı yeni bir karar doğrultusunda, kentteki önemli ulaşım hatlarından biri olan M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı üzerinde düzenlemeye gidildi. Metro İstanbul tarafından sosyal medya üzerinden yapılan duyuruya göre, Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun bazı giriş ve çıkışları geçici süreyle kullanıma kapatıldı. Kısıtlamanın, valilik tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar süreceği belirtildi.

Kısıtlamalar saat 17.00 itibarıyla başladı

Alınan karara göre, bugün saat 17.00 itibarıyla geçerli olmak üzere, Şişli-Mecidiyeköy İstasyonu'nun dört farklı çıkışı yolcu trafiğine kapatıldı. Bu kısıtlamanın temel olarak istasyonun çevresindeki belirli bölgelere erişimi kontrol altına almayı hedeflediği anlaşılıyor.

Kullanıma kapatılan giriş ve çıkışlar şunlar:

Şişli çıkışı

Fulya çıkışı

AVM (Alışveriş Merkezi) çıkışı

AVM Otopark çıkışı

Diğer girişler açık kalacak

Metro İstanbul, yolcuların mağduriyet yaşamaması adına önemli bir detayı da paylaştı. İstasyonun toplamda sekiz farklı giriş ve çıkış noktası bulunduğu hatırlatılarak, yukarıda belirtilen dört nokta haricindeki diğer sekiz giriş-çıkışın yolcuların kullanımına açık olmaya devam edeceği bildirildi. Bu sayede, metro hattını kullanan İstanbulluların istasyona erişimi tamamen kesilmeyecek, ancak kapalı çıkışları kullanacak yolcuların alternatif girişleri tercih etmeleri gerekecek.

Valilikten gelecek yeni bir açıklama ile kısıtlamanın sona ereceği tarihin netleşmesi bekleniyor. Metro İstanbul yetkilileri, yolcuların güncel duyuruları takip etmelerini ve olası aksaklıklara karşı hazırlıklı olmalarını tavsiye etti.