Son Mühür- Valilik açıklamasına göre Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli’de 7 Eylül saat 20.00’den 10 Eylül saat 23.59’a kadar miting, basın açıklaması, yürüyüş, stant açma, imza kampanyası, anma ve el ilanı dağıtımı gibi tüm etkinlikler yasaklandı.

CHP Gençlik Kolları’ndan çağrı

Yasak kararının öncesinde CHP İstanbul Gençlik Kolları, bu akşam 23.00 için İl Başkanlığı önünde toplanma çağrısı yaptı.

Gençlik Kolları’nın sosyal medya paylaşımında, “Demokrasimizi kayyımlara teslim etmeyeceğiz. İl Başkanımız Özgür Çelik’in yanında omuz omuza duracağız” ifadeleri yer aldı.

Ne olmuştu?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Çelik’in yerine kayyum olarak Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap atandı.

Kayyum heyetinde değişiklik

Kayyum heyetinde yer alan Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz’ün çekilmesiyle birlikte değişiklik yaşandı. Görevi kabul eden Gürsel Tekin, 8 Eylül Pazartesi günü saat 12.00’de CHP İstanbul İl Başkanlığı’na giderek açıklama yapacağını duyurdu.