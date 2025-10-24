İzmir Valisi Süleyman Elban, ilçe ziyaretleri kapsamında Bayındır’da bir dizi temas ve incelemelerde bulundu. Vali Elban’ın programı, özellikle kadınların güçlendirilmesi ve gençlerin sosyal gelişimine odaklanan iki önemli merkezi ziyaret etmesiyle öne çıktı.

SODAM’da kadın girişimciliği örnekleri incelendi

Vali Süleyman Elban'ın Bayındır’daki ilk durağı, Kaymakamlık bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) oldu. Merkezde yürütülen çalışmaları yakından inceleyen Vali Elban, el sanatları ve mesleki eğitim kurslarına katılan kadın kursiyerlerle bir araya gelerek sohbet etti. Kadınların ürettiği el emeği ürünleri büyük bir ilgiyle inceleyen Elban, kursiyerlerden üretim süreçlerine dair bilgi aldı. Bayındır Kaymakamı Murat Mete, ziyaret sırasında Vali Elban’a merkezin temel misyonunu aktardı. Kaymakam Mete, SODAM’ın en önemli amacının, özellikle dezavantajlı gruplara mensup kadınların sosyal hayata adaptasyonunu hızlandırmak ve ekonomik yaşama aktif katılımlarını artırarak aile bütçelerine katkı sağlamalarına destek olmak olduğunu ifade etti.

Gençlik Merkezi’nde gençlerle verimli sohbet

Vali Elban, SODAM ziyaretinin ardından, Bayındır İlçe Müftülüğü tarafından kısa süre önce hizmete açılan Hacı Sinan Diyanet Aile ve Gençlik Merkezi’ne geçti. Merkezde bulunan gençlerle samimi bir ortamda bir araya gelen Vali Elban, onların eğitimleri, gelecek hedefleri ve sosyal yaşamlarına dair beklentileri hakkında detaylı sohbetler gerçekleştirdi. Merkezde sunulan imkanları yerinde gözlemleyen Vali, gençlerin bu tür sosyal alanlardan en verimli şekilde yararlanmaları gerektiğini belirtti.

İlçe Müftüsü Muhammet Meral, Vali Elban’a merkezdeki faaliyetler hakkında bilgi sundu. Müftü Meral, merkezin sadece gençlere değil, aynı zamanda yetişkinlere de hitap ettiğini dile getirdi. Kitap kafe, çeşitli seminer ve kurslarla merkezde hem gençlerin kültürel gelişimlerine katkı sağlandığını hem de ailelerin dayanışma içinde vakit geçirebilecekleri güvenli bir ortam oluşturulduğunu ekledi. Vali Elban, ilçenin sosyal kalkınmasına yönelik bu merkezlerin önemini vurgulayarak ziyaretlerini noktaladı.