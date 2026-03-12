İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler tarafından yürütülen istihbarat çalışmaları sonucunda Buca ilçesinde bulunan bir adreste yüklü miktarda uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Ayrıca söz konusu maddelerin “torbacı” olarak bilinen sokak satıcılarına dağıtılacağı yönünde değerlendirme yapıldı.

356 bin adet sentetik ecza ele geçirildi

Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, adreste yaptıkları aramalarda toplam 356 bin adet sentetik ecza ele geçirdi. Ele geçirilen uyuşturucu maddelere el konulurken, operasyon kapsamında üç kişi gözaltına alındı.

3 şüpheli tutuklandı

Operasyonda gözaltına alınan E.Z., M.A.G. ve O.A. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan üç şüpheli de tutuklanarak cezaevine gönderildi.