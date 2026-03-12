Halk arasında “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji, yüz bölgesinde ani ve şiddetli ağrı ataklarıyla kendini gösteren bir sinir rahatsızlığı. İzmir’de yaşayan 54 yaşındaki Hakan Gencer, 3 yıl boyunca bu hastalıkla mücadele etti. Diş hekimlerinden çözüm bulamayan Gencer, nihayet Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun’un yaptığı cerrahi müdahale ile yıllardır süren ağrılardan kurtuldu.

Ağrılar diş ağrısıyla karıştırıldı

Trigeminal nevralji genellikle 50 yaş sonrasında ortaya çıkıyor ve yüzdeki hisleri beyne taşıyan trigeminal sinirin etkilenmesiyle meydana geliyor. Ağrılar, kısa süreli ancak yoğun olarak hissediliyor ve hastalar sıklıkla elektrik çarpması benzeri bir ağrı tarif ediyor.

Hakan Gencer, yaşadığı süreci şöyle anlattı: “Yaklaşık üç yıl önce ağrı dişlerimdeymiş gibi başladı. Diş doktorlarına gittim ancak sorun bulunamadı. Ağrılarım devam etti, sonunda beyin cerrahına başvurdum. 3 yıl boyunca farklı yöntemler denedim; sinirlerime müdahale ettiler ama çözüm olmadı. Su içmek bile işkenceye dönüşmüştü.”

Hayat kalitesi sıfırlandı

Gencer, hastalığın günlük yaşamını olumsuz etkilediğini belirtti: “Ağrılar o kadar şiddetliydi ki işimi bırakmak zorunda kaldım. Ailem de sürekli endişeliydi. Geceleri 1 saat uyuyabiliyordum, diğer saatler ağrılarla mücadeleyle geçiyordu. Su içerken dişlerime temas ettiğinde dayanılmaz ağrılar oluyordu, bu yüzden şırıngayla su içmek zorunda kaldım.”

Cerrahi müdahaleyle umut doğdu

Hastalık sürecinde çeşitli beyin cerrahlarından risk uyarıları alan Gencer, Medicana International İzmir Hastanesi’nde Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun ile tanıştı. Gencer, “Özhan Hoca, ameliyatın mümkün olduğunu söyledi. 26 Şubat’ta ameliyat oldum; sabah girdiğim ameliyattan öğleden sonra çıktım. Şimdi yüzümde hiç ağrı yok, ilaç tedavim sürüyor ama artık rahatım” ifadelerini kullandı.

Cerrahi müdahale son çare

Prof. Dr. Özhan Merzuk Uçkun, trigeminal nevraljiyi ve tedavi sürecini şöyle özetledi: “Halk arasında intihar hastalığı olarak da bilinen trigeminal nevralji, başlangıçta diş ağrısı ile karıştırılabiliyor. Yüzün alt çene, orta çene ve göz çevresinde birkaç saniye süren elektrik çarpması benzeri ağrılar görülebilir. Hastalar genellikle önce diş hekimine başvuruyor, ağrı devam ederse beyin cerrahisi veya nörolojiye yönlendiriliyor.”

Uçkun, ilaç tedavisinin kısmi fayda sağladığını, ancak en kesin çözümün cerrahi müdahale olduğunu vurguladı: “İlaçlar kısa sürede hastalığın tekrar etmesine neden olabiliyor. Cerrahi müdahalede, sinir ve damarın temas ettiği noktaya teflon yerleştirilerek ağrı kesiliyor. Yapısal bir hastalık olan trigeminal nevraljide, ameliyatın riskli olduğu yanılgısı sıkça görülüyor. İlaçlardan fayda görmeyen hastalar için ameliyat en etkili seçenek.”