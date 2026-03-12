Son Mühür / Yağmur Daştan - Torbalı’da tarım ve sanayi arasındaki su gerilimi, Ankara’dan gelen kritik kararla yeni bir boyuta taşındı. Bera Holding bünyesindeki Konya Kağıt firması tarafından ilçede kurulması planlanan dev tesis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla "Özel Endüstri Bölgesi" ilan edildi. Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, ilçedeki 94 hektarlık alan artık Konya Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş. İzmir Özel Endüstri Bölgesi olarak tescillendi.

Daha önce projeye karşı eleştirilerini sıralayan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun, alınan yeni kararı Son Mühür’e değerlendirdi.

“Yeraltı sularını hortumlayacak”

“Mesele buranın sanayi ve endüstri alanı ilan edilmesi değil; mesele kağıt fabrikası kurulması” vurgusuyla açıklamalarına başlayan Olgun, “Bizim itirazımız tamamen buna. Zaten burası 1/100.000’lik planlarda sanayi alanı olarak lekelenmişti daha önce. Kağıt fabrikası kurulduğu zaman günde bin 500 tonluk bir su tüketimi olacak. Bu da Torbalı’nın yeraltı sularının kurutulacağının anlamına geliyor. Bizim itirazımız kağıt fabrikasının kurulmasına, yerin endüstri alanı olarak ilan edilmesinin herhangi bir mahsuru yok. Zaten Torbalı’da sanayi imarlı alanlara ihtiyaç var. Fakat kağıt fabrikası Torbalı’nın yeraltı sularını hortumlayacak” ifadelerini kullandı.

“Dava süreci devam edecek”

Fabrikanın kurulacağı alanın Torbalı’nın su ihtiyacının giderildiği en önemli havzalardan birisi olduğunu da belirten Başkan Olgun, “İtirazımız bu yönde. Yine itirazımızı sürdürüyoruz. Torbalı Belediyesi’nin bu konuda açmış olduğu bir dava var. Yeni süreç de buna dahil edilerek dava süreci devam edecek. Torbalı’ya kağıt fabrikası kurulması Torbalı’nın geleceğini mahveder” diye konuştu.