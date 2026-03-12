Son Mühür/ Osman Günden- Buca Belediyesi ile Forbes Esnaf Derneği’nin imzasını taşıyan dev iftar organizasyonu, İzmir siyaset dünyasının önemli figürlerini ve Buca halkını aynı sofrada buluşturarak gövde gösterisine dönüştü. Forbes Caddesi’nin sembolik atmosferinde gerçekleştirilen programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ve Buca Belediye Başkanı Görkem Duman başta olmak üzere, çok sayıda siyasi temsilci, meclis üyesi, muhtar ve esnaf katılım sağladı. Ramazan ayının ruhuna uygun birlik mesajlarının verildiği gecede, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Görkem Duman, iftar saati öncesinde masaları tek tek gezerek Buca sakinleriyle samimi diyaloglar kurdu.

Başkan Cemil Tugay’dan Buca vurgusu: "Bu şehre olan sevdamız mücadelemizdir"

İftar programında kürsüye çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Buca ile olan derin bağlarına dikkat çekerek duygusal bir konuşma gerçekleştirdi. Üniversite yıllarının geçtiği Buca’nın kendisi için özel bir yere sahip olduğunu ifade eden Tugay, vatandaşların gösterdiği güvenin ve güler yüzün en büyük motivasyon kaynağı olduğunu dile getirdi. Türkiye’nin aydınlık geleceğine olan inancını vurgulayan Başkan Tugay, zorlukların ancak toplumsal dayanışma ve ortak çalışma azmiyle aşılabileceğini belirtti. Buca ve İzmir genelinde yaşam kalitesini artırmak için son nefeslerine kadar mücadele edeceklerinin sözünü veren Tugay, yerel yönetimdeki kararlılıklarının altını çizdi.

Buca sokaklarında büyük değişim: Asfalt seferberliği ve yeni tesis müjdesi

Ev sahibi sıfatıyla söz alan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman, sosyal belediyecilik ve teknik yatırımlar konusunda hayata geçirilen projeleri kamuoyuyla paylaştı. Ramazan ayı süresince 2 bin 518 ihtiyaç sahibi aileye erzak desteği sağladıklarını belirten Duman, ilçedeki fiziki iyileştirme çalışmalarına da değindi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile eşgüdümlü olarak yürütülen kapsamlı asfalt seferberliğinin müjdesini veren Başkan Duman, Buca halkı adına Cemil Tugay’a teşekkürlerini iletti. İlçenin yol sorununu kökten çözecek olan "Asfalt Plent Tesisi"nin çok yakında hizmete gireceğini duyuran Duman, kendi üretim imkanlarıyla Buca’nın cadde ve sokaklarını çok daha hızlı ve dayanıklı bir şekilde yenileyeceklerini ifade etti.

Kadın odaklı projeler ve sosyal yatırımlar hız kesmiyor

Yol yapım çalışmaları kadar toplumsal projelerin de öncelikleri arasında yer aldığını kaydeden Belediye Başkanı Görkem Duman, özellikle kadınlara yönelik destek mekanizmalarına vurgu yaptı. Ova bölgesinde yaşayan kadınların sosyal ve hukuki destek alabileceği önemli bir merkezin tamamlandığı bilgisini veren Duman, bu merkeze Gülşah Durbay’ın adının verildiğini açıkladı. "Gönül yapmak, yolları yapmaktan daha kıymetlidir" diyerek konuşmasını sonlandıran Görkem Duman, Buca’nın her noktasında vatandaşın derdiyle dertlenen, çözüm odaklı bir belediyecilik anlayışını sürdüreceklerini belirtti. Gece, edilen dualar ve dayanışma mesajlarıyla sona ererken, Buca’nın gelecek vizyonuna dair atılan bu adımlar katılımcılardan büyük takdir topladı.