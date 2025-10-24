İzmir'in Bergama ilçesinde çıkan ev yangınında 91 yaşındaki Ayşe Köse yaşamını yitirdi. Olay, ilçeye bağlı Sarıcalar Mahallesi’nde meydana geldi.

Yangın sabah saatlerinde başladı

Müstakil bir evde saat 10.30 civarında başlayan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekiplerini harekete geçirdi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından alevleri kontrol altına aldı.

Yaşlı kadın hayatını kaybetti

Yangının söndürülmesinin ardından evin içine giren ekipler, Ayşe Köse’nin cansız bedenine ulaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından Köse’nin cenazesi, otopsi için Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Sobadan çıktığı belirlenen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

İlk belirlemelere göre yangının sobadan kaynaklandığı tespit edildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.