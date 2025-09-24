Rize'de yaşanan sel felaketinin ardından, tehlikeli bir şekilde debisi yükselen Fırtına Vadisi'nde rafting yapan dört kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Olayın kamuoyunda infial yaratması üzerine Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, duruma sert tepki gösterdi. Valilik tarafından yapılan incelemeler sonucunda, bu sorumsuz davranışın bedeli olarak söz konusu kişilerin rafting lisansları iptal edildi, idari para cezası kesildi ve kullandıkları bota el konuldu.

Raftingçilere yasal yaptırımlar uygulandı

Kentte meydana gelen sel afeti sonrası su seviyesi ve akış hızı tehlikeli boyutlara ulaşan Fırtına Deresi'nde rafting yapan kişilerin tespiti için harekete geçildi. Kaymakamlık yetkilileri, kimliklerini belirledikleri dört kişiye ağır idari yaptırımlar uyguladı. Söz konusu kişilerin rafting lisansları derhal iptal edilirken, can güvenliğini hiçe sayan bu davranışları nedeniyle idari para cezasına çarptırıldılar. Ayrıca, tehlikeli faaliyette kullanılan bot da kolluk kuvvetleri tarafından müsadere edildi. İlgili işletme hakkında da soruşturma başlatılarak idari işlemler devam ediyor.

Vali Baydaş: "Can güvenliğini tehdit eden bir risk"

Konuyla ilgili açıklama yapan Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, yaşanan olayın kabul edilemez olduğunu belirtti. "Bir tarafta canla başla mücadele edilirken, orada rafting yapmak kabul edebileceğimiz bir şey değil" diyen Vali Baydaş, bu davranışın sadece kamu düzeni açısından değil, aynı zamanda kişilerin kendi can güvenlikleri açısından da büyük bir risk taşıdığını vurguladı. Vali, derenin içerisinde sel sularıyla birlikte sürüklenen kütüklerin ve diğer maddelerin bulunduğuna dikkat çekerek, bu durumun devrilme ve kazalara davetiye çıkardığını ifade etti.

Vali Baydaş, söz konusu raftingçilerin yaptıkları işin ne kadar tehlikeli olduğunu izlediklerinde farkına varmış olmalarını umduğunu ve bu olaydan ders alacaklarını düşündüğünü belirtti. "Bu riskin alınmasına seyir kalacağımız bir risk değildir" diyerek, kamu otoritelerinin bu tür sorumsuzluklara karşı tolerans göstermeyeceğinin altını çizdi. Valilik, benzer olayların yaşanmaması için denetimlerini sıkılaştıracağını duyurdu.