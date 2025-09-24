Son Mühür- CHP İstanbul İl Başkanlığı’nın bugün gerçekleştirdiği olağanüstü kongreye, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin kararı damga vurdu. Mahkeme, kongrenin yapılmasına ilişkin sürecin durdurulmasını talep ederek İstanbul Valiliği’ne ve ilçe seçim kuruluna resmi yazı gönderdi. Kararda, daha önce alınan kayyum atama kararının geçerliliğini koruduğu vurgulandı.

YSK 13.30’da toplanıyor

Yüksek Seçim Kurulu, mahkemenin durdurma kararını görüşmek üzere bugün saat 13.30’da olağanüstü toplantıya çağrıldı. YSK’nın vereceği kararın, CHP İstanbul’daki sürecin geleceği açısından kritik olacağı değerlendiriliyor.

Kongreye heyet müdahalesi

Kongre başladıktan yaklaşık bir saat sonra, mahkemenin talebi doğrultusunda kongreyi durdurmak için salona bir heyet geldi. Yaşanan gelişmeler, siyasi ve hukuki belirsizliği daha da derinleştirdi.

Kriz derinleşiyor

Mahkeme kararında, “kongre yapılsa dahi kayyum kararında değişiklik olmayacağı” ifadesi yer aldı. Bu açıklama, YSK’nın daha önce kongreye onay vermesiyle çelişerek yeni bir krizin fitilini ateşledi. Siyasi kulislerde, CHP İstanbul’da hukuk ve siyaset arasındaki gerilimin önümüzdeki günlerde daha da artacağı konuşuluyor.

Mahkeme yazısında ne denildi?

24 Eylül 2025 tarihli yazıda şu ifadeler dikkat çekti:



“Verilen tedbir kararı henüz istinaf süreci başlamamış olup mahkememizce verilen karar güncel ve geçerlidir. Bu karar, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi tarafından kaldırılmadan veya değiştirilmeden 24/09/2025 tarihinde yapılacak CHP İstanbul İl Kongresi seçimleri mahkeme kararına aykırıdır. Bu nedenle çalışmaların durdurulması gerekmektedir.”

Ne olmuştu?

9 Eylül’de YSK, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tedbir kararını incelemiş ve olağanüstü kongrenin yapılabileceğine oy birliğiyle karar vermişti. Buna rağmen mahkemenin “durdurma” adımı, CHP İstanbul’daki gerilimi yeni bir boyuta taşıdı.